ترامب: الجمهوريون متحدون أكثر من أي وقت مضى وسيفعلون الصواب

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الخميس إن الجمهوريين متحدون أكثر ممن أي وقت مضى و"سيفعلون الصواب".

جاء ذلك تعليقا على تصويت مجلس النواب ، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بتوجيه اتهامين إليه بإساءة استخدام سلطته وعرقلة عمل الكونجرس ضمن تحقيق يجريه المجلس لمساءلة وعزل الرئيس.

وأضاف ترامب في كلمة خلال تجمع انتخابي بولاية ميشيجان: "هذه أول عملية توجيه اتهام بالتقصير دون وجود جرم".

وتابع: "ينبغي عزل الديمقراطيين بمجلس النواب جميعهم".

وأضاف: "لقد وُصم الديمقراطيون بالخزي" جراء ذلك التصويت.

وقال ترامب إن الديمقراطيين يحاولون عزله منذ اليوم الأول له في السلطة.

ووصف إجراءات العزل التي يجريها مجلس النواب بأنها "مسيرة انتحار سياسي للديمقراطيين"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال: "لم نخطئ، ونحظى بدعم الحزب الجمهوري".