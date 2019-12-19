رسميًا.. إحالة ترامب إلى مجلس الشيوخ تمهيدًا لعزله

كتب - محمود علي:

أنهى مجلس النواب الأمريكي تصويتًا تاريخيًا على مساءلة الرئيس الحالي دونالد ترامب، أقر توجيه الاتهام له بعرقلة عمل الكونجرس وإساءة استخدام السلطة، ليصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحال للمساءلة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله، بعد بيل كلينتون عام 1998 وأندرو جونسون عام 1868.

صوت النواب على البند الأول في مساءلة ترامب بتوجيه الاتهام له بإساءة استخدام السلطة بأغلبية 230 صوتًا، مقابل 197 صوتًا رافضًا للقرار.

كما صوت أعضاء المجلس على البند الثاني في المساءلة، بتوجيه الاتهام للرئيس بعرقلة عمل الكونجرس، وذلك بأغلبية 229 صوتًا، مقابل 198 صوتًا رافضًا، بعد أكثر من 7 ساعات من المداولات.

كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي أعلنت الثلاثاء أن المجلس سيصوت صباح الأربعاء على توجيه قرار اتهامي إلى دونالد ترامب، عقب أقل من ثلاثة أشهر على القضية الأوكرانية.