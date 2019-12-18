14 قتيلًا في اشتباكات وقعت داخل سجن في دولة بنما

بنما سيتي - (أ ش أ):

أعلنت السلطات في بنما اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات المسلحة التي وقعت داخل سجن بالعاصمة بنما سيتي إلى 14 شخصًا.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن السلطات في بنما فتحت تحقيقًا في أسباب اندلاع العنف. وقالت سلطات بنما في تقرير لها إن 9 سجناء أصيبوا في الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى من بينهم حالة حرجة.

وكانت السلطات في بنما قد أعلنت في وقت سابق مقتل 12 نزيلاً وإصابة آخرين، وذلك خلال اندلاع اشتباكات مسلحة داخل سجن بالعاصمة بنما سيتي. واندلعت الاشتباكات في عنبر يضم عناصر تابعة لإحدى العصابات الإجرامية المحلية، حيث عثر على خمسة مسدسات وثلاث بنادق بعد واقعة إطلاق النار.

ويعتقد أن هذه الأسلحة هُرِّبت إلى النزلاء داخل سجن "لا جوييتا" في العاصمة بنما سيتي. ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية إنه لم يصب أي من الحراس أو موظفي السجن خلال هذه المواجهات المسلحة كما أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات هروب.