السفير الفرنسي: 1.5 مليون زائر لمعرض توت عنخ آمون بباريس

القاهرة - (أ ش أ):

قال السفير الفرنسي لدى القاهرة السفير ستيفان روماتيه إن معرض توت عنخ آمون الذي أقيم في فرنسا منذ عدة أشهر، حقق نجاحًا شعبيًا هائلًا، حيث بلغ عدد زائريه أكثر من مليون ونصف المليون زائر في ٦ أشهر.

جاء ذلك في كلمة للسفير مساء اليوم الأربعاء، خلال افتتاحه فعاليات معرض (الحفائر الفرنسية في مصر.. بحث، تعاون، ابتكار) في المتحف المصري بالتحرير والذي تنظمه وزارة الآثار بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

وأشار السفير الفرنسي إلى قوة التعاون المصري الفرنسي في الآثار، مؤكدا أن فرنسا لديها شغف بكل ما هو مصري، وخاصة التاريخ العريق والحضارة المصرية القديمة.

وقال إن أي تلميذ في مدارس فرنسا عندما يفتح كتابه المدرسي فأول صورة يطالعها هي الأهرامات،مشيرا إلي أن الفرنسيين يكتشفون دائماً تاريخ العالم من خلال الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن العلماء الفرنسيين كرسوا حياتهم منذ 200 عاما للآثار المصرية ودراستها،والنشاط الفرنسي فيما يتعلق بالآثار في مصر مستمر، وشغفنا بالحضارة المصرية والتاريخ المصري العريق مستمر أيضا.

وأعرب السفير الفرنسي عن فخره بالتعاون مع المصريين في مجال الآثار، خاصة في تانيس والكرنك وأكثر من 40 موقعا أثريا.

وكانت قد انطلقت مساء اليوم بالقاعة ٤٣ بالمتحف المصري بالتحرير فعاليات المعرض الأثري (الحفائر الفرنسية في مصر.. بحث، تعاون، ابتكار)، الذي يضم حوالي ١٠٠ قطعة أثرية، تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وحتى فترة العصور الوسطى، توثق أعمال بعثات الحفائر الأثرية الفرنسية العاملة في مصر، ويستمر لمدة شهرين، ويأتي ضمن فعاليات العام الثقافي المصري الفرنسي ٢٠١٩.