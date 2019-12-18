زعيمة ميانمار: محاكمة الإبادة الجماعية تتجاهل حقائق رئيسية

نيويورك - (د ب أ)

ألقت زعيمة ميانمار الفعلية أونج سان سو تشي، أول كلمة لها، مساء اليوم الأربعاء، منذ أن قادت فريقًا من بلادها إلى محكمة العدل الدولية لحضور جلسات استماع للرد على اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجيا المسلمة.

واتهمت سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل، دولة جامبيا المسلمة، التي رفعت الأسبوع الماضي دعوى مفصلة تصف حالات الاغتصاب المنهجي وقتل آلاف من مسلمي الروهينجيا على أيدي جيش ميانمار، بتجاهل حقائق الصراع في ولاية راخين بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي كلمتها التي استغرقت 16 دقيقة، قالت سو تشي إن جامبيا فشلت في ذكر تاريخ الصراع والقتال بين جيش ميانمار وجيش أراكان الانفصالي المتمرد.

ومع ذلك، اعترفت بأنه ربما وقعت بعض انتهاكات حقوق الإنسان والانحرافات عن المعايير الدولية للعدالة وسيادة القانون.

وقالت "ولكن هذه الأنواع من الانتهاكات لا يمكن أن تعتبر إبادة جماعية".

وأضافت "لدينا الرغبة لاتخاذ إجراء، ولدينا كل السلطة لاتخاذ إجراء ضد هؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا المخالفات".

وجددت سوكي طلبين تقدمت بهما ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية وهما اسقاط القضية ورفض طلب جامبيا لاتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية أقلية الروهينجيا.