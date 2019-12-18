المبعوث الأمريكي لأفغانستان يسعى للتوصل لاتفاق سلام مع طالبان

إسلام آباد - (أ ش أ):

التقى المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء.

وأعلن المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، صديق صدقي، أن خليل زاد وعبد الغني ناقشا عددا من المواضيع، من بينها ضرورة وقف إطلاق النار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقال صديقي إن الرئيس الأفغاني عبّر خلال اللقاء عن مخاوفه من استمرار أعمال العنف التي تشنها حركة طالبان المسلحة، وشددّ على أن الحكومة والشعب الأفغانيان يريدان سلاماً مستداماً.