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وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يبحثان هاتفيًا الوضع في ليبيا

07:50 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يبحثان هاتفيًا الوضع في ليبيا

وزيرا خارجية روسيا وألمانيا

موسكو - (د ب ا)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الألماني هايكو ماس، هاتفيًا، اليوم الأربعاء، الوضع في ليبيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، بحسب وكالة سبوتنيك.

وفيما يتعلق بخطط برلين لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا، قال البيان، إنه تمت مناقشة الوضع في ليبيا مع التركيز على تعزيز التسوية السياسية من خلال حوار شامل بمشاركة جميع أطراف النزاع.

يأتي الاتصال الهاتفي بعد مرور يوم على اتصال مماثل بين الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا خلاله الأوضاع في ليبيا وسورية.

يشار إلى أن ألمانيا تسعى لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا في برلين.

وتحاول الحكومة الألمانية من خلال ما يعرف بعملية برلين دعم جهود السلام التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن ليبيا، غسان سلامة، ولم تتحدد قائمة المشاركين في المؤتمر حتى الآن أو موعد عقده.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هايكو ماس ليبيا

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