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المرصد: قصف تركي على مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة

07:45 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
المرصد: قصف تركي على مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة

أرشيفية

لندن - (أ ش أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأن المدفعية التركية قصفت، اليوم الأربعاء، مواقع انتشار قوات سوريا الديمقراطية بمحيط منطقة "شركراك" شمال مدينة الرقة السورية.

وأوضح المرصد، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، أن القصف جاء عقب استهداف قوات سورية الديمقراطية لدبابة تركية بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها.

واندلعت اشتباكات -في وقت سابق- بين قوات النظام السوري من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر، على محور قرية "السكرية" الواقعة بين شركراك وكنطرة بريف الرقة الشمالي، تترافق مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، ما أدى لسقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

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قصف تركي قوات سوريا الديمقراطية الرقة المرصد السوري

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