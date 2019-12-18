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واشنطن وموسكو تبحثان منع وقوع اشتباكات بينهما في سوريا

07:17 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
واشنطن وموسكو تبحثان منع وقوع اشتباكات بينهما في سوريا

رئيس هيئة الأركان الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف

موسكو - (أ ش أ):

بحث رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، ونظيره الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، منع وقوع اشتباكات بين بلديهما خلال تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن جيراسيموف وميلي أجريا، اليوم محادثات ثنائية في مدينة بيرن السويسرية، مشيرة إلى أن "اللقاء حمل طابعا بناء"، حيث تبادلا الآراء حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأوضاع في سوريا ومناطق أخرى، وإجراءات منع وقوع حوادث خلال تنفيذ العمليات العسكرية.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء بين جيراسيموف وميلي هو الأول بعد تولي الأخير منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في أكتوبر الماضي، حيث سبق أن أجريا، قبل هذه المحادثات عدة مكالمات هاتفية.

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فاليري جيراسيموف سوريا موسكو واشنطن القوات المسلحة الروسية

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