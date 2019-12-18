وزير إسرائيلي يفتتح خط سكك حديدية بين القدس وتل ابيب

تل أبيب - (د ب أ)

افتتح وزير النقل الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الأربعاء، خط سكك حديدية فائق السرعة يربط بين تل ابيب والقدس مباشرة، وذلك بعد مرور أكثر من عقد على الموعد الذي كان مقررًا في الأصل لتدشينه.

ووصف الوزير بتسلئيل سموتريش ذلك بأنه "يوم للاحتفال" ، قائلاً إن المدن مرتبطة ماديًا ورمزيًا الآن.

وتستغرق رحلة القطارات عالية السرعة أقل من 30 دقيقة بين المحطات، بينما تستغرق الرحلة بالنظام الحالي حوالي 45 دقيقة وتتطلب تغيير القطارات. ويمكن أن تستغرق الحافلات العامة أكثر من ساعة لقطع نفس المسافة.

ومن المقرر فتح خط السكة الحديدية للركاب مساء السبت المقبل، حيث سوف يتوقف القطار فى محطة واحدة في كل مدينة.

وتهدف الخطة إلى زيادة عدد المحطات في الأشهر المقبلة، وفقًا لمسؤول بوزارة النقل. وحتى ذلك الحين، يجب على الركاب تغيير القطارات للمتابعة إلى محطات المدن الأخرى.

استغرقت شركة خطوط السكك الحديدية الإسرائيلية حوالي 17 عامًا لبناء الخط الذي يربط القدس بتل أبيب.

وكان ينظر إلى الخط الذي كان من المقرر أصلاً افتتاحه في عام 2008، على أنه وسيلة لتخفيف حركة المرور في المراكز الحضرية وكذلك السماح بالسفر السريع بين المدن ومطار بن جوريون.

وتكلف هذا المشروع الضخم 7 مليارات شيكل ما يعادل 2 مليار دولار.