وزيرة الدفاع الألمانية تتفقد جنودها في قبرص

لارناكا - (د ب أ)

زارت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، الجنود الألمان في قبرص، اليوم الأربعاء، بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد، في إطار زياراتها للجنود الموجودين حاليا في مهمة خارج البلاد.

هبطت طائرة وزيرة الدفاع، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، في مدينة لارناكا القبرصية، اليوم بصحبة الوفد المرافق لها.

وتعتزم الوزيرة مقابلة عدد من الجنود المشاركين في مهمة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل)، مساء اليوم.

يشار إلى أن مهمة يونيفيل البحرية تدعم الحكومة اللبنانية في تأمين حدودها البحرية ومنع تهريب السلاح عبر البحر. كما يشارك جنود تابعون للبحرية الألمانية، منذ سنوات عديدة في مهمة تدريب البحرية اللبنانية.