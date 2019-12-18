أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

وزيرة الدفاع الألمانية تتفقد جنودها في قبرص

06:03 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
وزيرة الدفاع الألمانية تتفقد جنودها في قبرص

أنيجريت كرامب كارينباور

لارناكا - (د ب أ)

زارت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، الجنود الألمان في قبرص، اليوم الأربعاء، بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد، في إطار زياراتها للجنود الموجودين حاليا في مهمة خارج البلاد.

هبطت طائرة وزيرة الدفاع، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، في مدينة لارناكا القبرصية، اليوم بصحبة الوفد المرافق لها.

وتعتزم الوزيرة مقابلة عدد من الجنود المشاركين في مهمة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل)، مساء اليوم.

يشار إلى أن مهمة يونيفيل البحرية تدعم الحكومة اللبنانية في تأمين حدودها البحرية ومنع تهريب السلاح عبر البحر. كما يشارك جنود تابعون للبحرية الألمانية، منذ سنوات عديدة في مهمة تدريب البحرية اللبنانية.

أنيجريت كرامب كارينباور وزارة الدفاع الألمانية قبرص

الخبر التالى:

الحريري يجدد رفضه لرئاسة الحكومة اللبنانية ويؤكد دعمه لمطالب اللبنانيين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد توقف 4 سنوات.. عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ غدا