وزير الداخلية الكويتي يؤكد ضرورة التصدي "بكل حزم" للظواهر السلبية

الكويت- (د ب أ ):

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، ضرورة تفعيل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لأي ظواهر سلبية بكل حزم وحسم وتطبيق القانون على الجميع "بمسطرة واحدة".

وقال الصالح، الأربعاء، عقب ترؤسه اجتماعا: "توجيهات أمير البلاد (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) هي برنامج عملنا جميعا لتحقيق الاهداف المرجوة وتلبية التكليفات المناطة بوزارة الداخلية".

وأضاف، بحسب بيان صادر عن قطاع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، أنه لايمكن أن تتحقق الأهداف المرجوة إلا بـ"العمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد وتلمس مطالب المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها".

وأشاد الصالح بقيادات المؤسسة الأمنية، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به أجهزة الأمن في الحفاظ على المصالح العليا لأمن واستقرار الوطن.

كما استعرض خلال الاجتماع الأوضاع الأمنية والخطط الموضوعة في عمل وزارة الداخلية .