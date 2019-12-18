رئيسة وزراء النرويج تُجري تعديلا وزاريا

ستوكهولم- (د ب أ):

أعلنت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، اليوم الأربعاء، إجراء تعديل وزاري، شمل تولي وزيرة الصحة العامة سيلفي ليستوج، حقيبة وزارية مختلفة.

وقالت سولبرج إن ليستوج، نائبة رئيس "حزب التقدم" الشعبوي اليميني، ستتولى وزارة النفط والطاقة.

ورفضت سولبرج ما تردد عن نفي ليستوج، في تصريحات سابقة، حدوث تغير مناخي.

وقالت سولبرج للصحفيين: "ذكرت (ليستوج) بوضوح أثناء الحملة الانتخابية هذا العام أنها تعتقد أن تغير المناخ سببه الإنسان."

وخلف تيرجي سوفيكنس، نائب رئيس "حزب التقدم" أيضا، ليستوج في وزارة الصحة العامة. وكان سوفيكنس شغل منصب وزير البترول والطاقة خلال الفترة من ديسمبر عام 2016 وحتى أغسطس عام 2018.

وتم تعيين زعيم "حزب التقدم"، سيف جينسين، وزيرا للمالية.

وشغلت ليستوج في السابق مناصب وزارية أخرى، تضمنت حقيبة وزارة العدل، وتركت الحكومة في مارس من عام 2018، في خضم جدل حول منشور لها على فيسبوك، اعتذرت عنه لاحقا.

وعادت ليستوج إلى مجلس الوزراء في مايو من العام الجاري.