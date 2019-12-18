ترامب قبل التصويت على إجراءات عزله: لم ارتكب أي خطأ.. دعواتكم

كتبت- هدى الشيمي:

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نفسه، قبل انطلاق جلسة التصويت في مجلس النواب على لائحة الاتهامات الموجهة ضده والتي تهدف إلى عزله على خلفية فضيحة أوكرانيا.

أكد ترامب، في تغريدات عبر تويتر، أنه لم يقترف أي خطأ. وقال: "هل تصدقون أنني سوف أحاسب اليوم من قبل اليساريين المتشددين، لم اقترف أي خطأ!".

وتابع: "شيء فظيع! اقرأوا نص المكالمة، لا ينبغي أن يواجه أي رئيس آخر ما أعيشه. دعواتكم!".

اتهم الرئيس الأمريكيين الديمقراطيين بالوصول إلى سدة الرئاسة، وقال إن الحزب الديمقراطي لم يكن ينوي إلى إجراء تحقيقاً لائقاً.

وأضاف، عبر تويتر،: "لم يعثروا على أي جريمة، فاستخدموا اتهام إساءة استغلال السلطة، وعرقلة الكونجرس، وهي الأمور التي قامت بها كافة الإدارات السابقة".

ومن المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء جلسة تصويت تاريخية على لائحة الاتهام الموجهة للرئيس الأمريكي، ومن المتوقع أن تحظى بقبول الأغلبية، بالنظر إلى سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، ما يمهد إلى جعل ترامب ثالث رئيس للولايات المتحدة يواجه إجراءات عزل.

يتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي بعرقلة الكونجرس، واساءة استغلال منصبه بعد منع المساعدات العسكرية المُقدمة لأوكرانيا لاجبار رئيسها على فتح تحقيقها تُسيء إلى منافسه المحتمل في الانتخابات جو بايدن، وتشويه سمعته.

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في رسالة وجهتها مساء الثلاثاء إلى أعضائه الديمقراطيين إنّ "مجلس النواب سيمارس إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوّت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس".

وردًا على بيلوسي، نشر ترامب رسالة استثنائية من ست صفحات قال فيها إنه يتعرض لمحاولة انقلاب، وقال لبيلوسي إن"التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس".

لا تعد هذه المرة الأولى التي يبدأ فيها سياسيون أمريكيون إجراءات مساءلة الرئيس التي تهدف إلى عزله. على مدار التاريخ الأمريكي المُمتد 243 عامًا، جرت ثلاثة تحقيقات بهدف إقالة رؤساء أمريكيين، مع الرئيسين بيل كلينتون عام 1998 وأندرو جونسون عام 1868، كذلك أقرت لجنة تابعة للكونجرس مساءلة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون ولكنه استقال قبل التصويت في مجلس النواب، ما يعني أنه لم يُعزل.

كيف يُعزل الرئيس الأمريكي؟

حسب القانون الأمريكي، فإن إجراءات عزل الرؤساء تمر عبر مرحلتين. تتمثل المرحلة الأولى في تصويت مجلس النواب في البدء بالأغلبية البسيطة على مواد الاتهام التي تفصّل الأفعال المنسوبة للرئيس، وهو ما يسمى “العزل”، وفي حال توجيه التهمة يتولى مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس.

بعدها يصوت مجلس الشيوخ على كل مادة، ويجب أن الحصول على أصوات ثلثي الأعضاء لإدانة الرئيس، وحال تحقق ذلك فإن العزل يصبح تلقائياً ولا يمكن العدول عنه.

أما إذا لم تحصل القضية على الأغلبية المطلوبة من الأصوات، فإن الرئيس يُبرأ، ويستمر في منصبه.

تمّت إقالة أندرو جونسون وبيل كلينتون على مستوى مجلس النواب، ولكن تمت تبرئتهما في مجلس الشيوخ، واستمرا في منصبهما.