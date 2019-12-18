المرصد السوري: 4 قتلى على الأقل في انفجار برأس العين

دمشق- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص، جراء انفجار سيارة مفخخة صباح الأربعاء في ريف مدينة رأس العين بشمال محافظة الحسكة السورية.

ووفق بيان المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، وقع الانفجار في بلدة مبروكة بريف مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وتسيطر فصائل الجيش الوطني السوري المعارض والمدعوم من الجيش التركي على رأس العين وريفها الجنوبي والغربي منذ منتصف نهاية أكتوبر الماضي .

وعلى صعيد متصل، أفاد المرصد بانفجار لغم في سيارة بمعبر تل أبيض الحدودي مع تركيا بريف الرقة الشمالي، ما أدى لمقتل وجرح عدة أشخاص.