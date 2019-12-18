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وزيرة الدفاع الألمانية تتوجه إلى قبرص اليوم

10:47 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2019
وزيرة الدفاع الألمانية تتوجه إلى قبرص اليوم

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور

لارنكا- (د ب أ):

تتوجه وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت-كرامب كارنباور اليوم الأربعاء إلى قبرص لتتفقد قوات بلادها قبيل عيد الميلاد (الكريسماس).

ومن المقرر أن تلتقي كرامب-كارنباور مساء اليوم جنود وجنديات تستعين بهم الأمم المتحدة في مهمتها "يونيفيل".

تجدر الإشارة إلى أن مهمة "يونيفيل" تدعم الحكومة اللبنانية في تأمين الحدود البحرية والحيلولة دون تهريب الأسلحة عبر البحر. ويشارك جنود من البحرية الألمانية منذ سنوات في تدريب جنود البحرية اللبنانية.

وتهدف الوزيرة من الزيارة إلى التعبير عن امتنانها للجنود الألمان في قبرص ولكل الجنود الذين يشاركون في مهام خارجية خلال فترة الكريسماس.

أنيجريت كرامب كارنباور وزيرة الدفاع الألمانية لارنكا قبرص

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