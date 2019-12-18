المتحدث باسم "الجيش الوطني" الليبي: لا وجود لقوات أجنبية تقاتل معنا ... ونحقق تقدما على أكثر من محور

القاهرة - (د ب أ):

قال أحمد المسماري المتحدث باسم بـ"الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر، إن قوات الجيش تحقق تقدما على أكثر من محور، بالإضافة لاشتباكات عنيفة لدخول العاصمة الليبية طرابلس، نافيا وجود قوات أو عناصر أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش.

وتحدث في مقابلة مع قناة "العربية" الليلة الماضية عن "انهيار وتراجع لقوات الوفاق (في إشارة إلى الحكومة التي تتواجد في طرابلس وتدعمها الأمم المتحدة)".

وقال :"المعركة الآن على تخوم طرابلس، والعاصمة كما يعرف الجميع كبيرة، والجيش الليبي يخوض معركة دقيقة مع ميليشيات وسط مناطق آهلة بالسكان".

وسيطر الجيش الليبي، الثلاثاء، بشكل كامل على كوبري الزهراء جنوب العاصمة طرابلس، بعد فرار الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق، عقب معارك عنيفة مع قوات الجيش.