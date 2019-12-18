ميركل تجيب على أسئلة النواب اليوم في جلسة بالبرلمان الألماني

برلين - (د ب أ):

للمرة الخامسة في الفترة التشريعية الحالية، تجيب المستشار الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء على أسئلة النواب خلال جلسة في البرلمان الألماني (بوندستاج).

ومن المتوقع أن تقدم ميركل تقييما للقمة الأوروبية الأخيرة خلال جلسة اليوم.

وعلى خلفية اتهامات بعدم إلقاء خطابات أو الرد على أسئلة على نحو كاف أمام البرلمان الألماني، تم الاتفاق في ميثاق الائتلاف الحاكم بضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي على إمكانية مثول ميركل أمام البرلمان ثلاث مرات في العام للرد على أسئلة النواب، وذلك أسوة بالبرلمان البريطاني الذي يشهد جدالات حيوية مع رئيس الحكومة.

وكانت الجلسة الأخيرة من هذا النوع عُقدت في يونيو الماضي، وطُرحت خلالها أسئلة متنوعة، مثل رسوم الطرق وإعلانات منتجات التبغ ومبيد الحشائش الضارة (جليفوسات).