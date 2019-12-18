أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

ميركل تجيب على أسئلة النواب اليوم في جلسة بالبرلمان الألماني

09:00 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2019
ميركل تجيب على أسئلة النواب اليوم في جلسة بالبرلمان الألماني

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

للمرة الخامسة في الفترة التشريعية الحالية، تجيب المستشار الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء على أسئلة النواب خلال جلسة في البرلمان الألماني (بوندستاج).

ومن المتوقع أن تقدم ميركل تقييما للقمة الأوروبية الأخيرة خلال جلسة اليوم.

وعلى خلفية اتهامات بعدم إلقاء خطابات أو الرد على أسئلة على نحو كاف أمام البرلمان الألماني، تم الاتفاق في ميثاق الائتلاف الحاكم بضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي على إمكانية مثول ميركل أمام البرلمان ثلاث مرات في العام للرد على أسئلة النواب، وذلك أسوة بالبرلمان البريطاني الذي يشهد جدالات حيوية مع رئيس الحكومة.

وكانت الجلسة الأخيرة من هذا النوع عُقدت في يونيو الماضي، وطُرحت خلالها أسئلة متنوعة، مثل رسوم الطرق وإعلانات منتجات التبغ ومبيد الحشائش الضارة (جليفوسات).

أنجيلا ميركل البرلمان الألماني بوندستاج

الخبر التالى:

مقتل وإصابة 16 من مسلحي طالبان في غارات جوية للعمليات الخاصة الأفغانية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"شبورة وبرودة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة