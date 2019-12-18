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موسكو تدرس بيع حصة من أسهم شركة السكك الحديدية الروسية

08:19 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2019
موسكو تدرس بيع حصة من أسهم شركة السكك الحديدية الروسية

موسكو تدرس بيع حصة من أسهم شركة السكك الحديدية الر

موسكو - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية عبر موقعها الإلكتروني أن الحكومة الروسية تدرس خطة لخفض حصتها في شركة السكك الحديدية الروسية إلى 75% زائد سهم واحد، وحصتها في "روس إلخوز بنك" (البنك الزراعي الروسي) إلى 50% زائد سهم، وذلك خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف كان عقد اجتماعا حكوميا يوم 10 ديسمبر الحالي لمناقشة هذه المقترحات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن كلا من شركة السكك الحديدية والبنك الروسي رفضا التعليق على هذه الأنباء، مشيرة إلى أن الحكومة تدرس أيضا بيع 50% من شركة البريد الروسية.

موسكو السكك الحديدية الروسية الحكومة الروسية

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