حدث ليلاً| 10 قرارات للسيسي في ختام منتدى الشباب.. ونصائح وتحذيرات التعليم لطلاب الثانوية

القاهرة- (مصراوي):

شهدت ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

رسالة و10 قرارات.. نص كلمة السيسي في ختام منتدى شباب العالم

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة في الجلسة الختامية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، الثلاثاء.

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السيسي يكرم "الطفل زين" بختام منتدى شباب العالم

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطفل زين يوسف، بعد رحلته مع مواجهة مرض السرطان، خلال ختام فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، مساء الثلاثاء.

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انتصار السيسي: اتطلع بشوق للنسخة القادمة من منتدى شباب العالم

عبرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن إعجابها بما قدمه الشباب بمنتدى شباب العالم وتطلعها للنسخة المقبلة.

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التعليم تحذر المتقدمين للتوظيف من رسائل بريد إلكتروني وهمية

حذرت البوابة الإلكترونية للتوظيف المعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة، المتقدمين من أي بريد إلكتروني مرسل من أي جهة أخرى وغير موثوق بها.

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اختبار التابلت والسيستم.. توجيهات عاجلة من التعليم بشأن الامتحانات الالكترونية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعدادات لامتحانات الصف الثاني الثانوي.

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مايا مرسي: انعقاد المنتدى الاقتصادي للمرأة بمصر أحد مخرجات منتدى الشباب الماضي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مستوى منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة والذي انعقد على مدى 3 أيام في شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عالٍ جدًّا.

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"مرضتش تيجي معايا".. ذهب لمصالحة زوجته فضربها بسكين وسلم نفسه للشرطة

شرع شاب في قتل زوجته، اعتدى عليها بسلاح أبيض لدى رفضها العودة إلى منزل الزوجية بمركز العياط جنوب الجيزة.

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"فقدت فلذة كبدي".. القصة الكاملة لوفاة الطفلة "جوري" ضحية الإهمال الطبي بشبرا (صور)

حالة من الحزن سيطرت على أسرة الطفلة "جوري"، ضحية الإهمال الطبي بشبرا الخيمة، فوالدا الطفلة لم يستوعبا إلى الآن ما حدث لطفلتهما الصغيرة التي ذهبت من بين إيديهما في ليلة وضحاها.

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محافظة قنا عن رائحة الغاز المتسرب بإحدى مدنها: "لا داعي للقلق"

أصدرت محافظة قنا، بيانًا بشأن رائحة الغاز المتسربة من محطة الغاز الرئيسية بمدينة قنا.

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بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي يجتمع اليوم لبدء إجراءات مساءلة ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مساء أمس الثلاثاء إن أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعا اليوم الأربعاء لبدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

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الرئيس الأمريكي يصف إجراءات عزله بأنها "عار"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء إجراءات عزله بأنها عار.

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ترامب: تصويت الديمقراطيين لصالح إجراءات المساءلة سيسهل فوز الجمهوريين في 2020

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أنه إذا صوت الديمقراطيون لصالح إجراءات المساءلة ضده، فإن ذلك سيسهل على الجمهوريين الفوز في انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2010 .

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المسماري: لا وجود لقوات أجنبية تقاتل مع الجيش الليبي

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إن قوات الجيش الليبي تحقق تقدما على أكثر من محور بالإضافة لاشتباكات عنيفة لدخول العاصمة الليبية طرابلس، نافيًا وجود قوات أو عناصر أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش الليبي.

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