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صحيفة: كوريا الجنوبية بصدد إرسال قوات إلى مضيق هرمز في فبراير القادم

02:49 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2019
صحيفة: كوريا الجنوبية بصدد إرسال قوات إلى مضيق هرمز في فبراير القادم

كوريا الجنوبية بصدد إرسال قوات إلى مضيق هرمز

سول - (د ب أ):

تعتزم كوريا الجنوبية إرسال قوات إلى مضيق هرمز في فبراير القادم.

وأفادت صحيفة "جونج أنج إلبو" المحلية نقلا عن مصادر حكومية لم تكشف عنها أن سول تناقش هذه الخطة مع الولايات المتحدة.

واتخذت كانت كوريا الجنوبية قرارا بإرسال قوات خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في 12 ديسمبر الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

كوريا الجنوبية مضيق هرمز الولايات المتحدة

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