أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

الصين وروسيا تحثان الأمم المتحدة على رفع العقوبات الرئيسية عن كوريا الشمالية

02:46 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الصين وروسيا تحثان الأمم المتحدة على رفع العقوبات الرئيسية عن كوريا الشمالية

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):

حثت الصين وروسيا مجلس الأمن الدولي على رفع العقوبات المفروضة على صادرات كوريا الشمالية من أجل إحياء المحادثات النووية المتوقفة بين بيونج يانج وواشنطن، حسبما أفاد المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء.

وقدمت بكين وموسكو ، حليفتا بيونج يانج ، المقترحات في مشروع قرار تم توزيعه على المجلس يوم الاثنين ، قبل أيام من انقضاء مهلة بحلول نهاية العام حددتها كوريا الشمالية للولايات المتحدة لتقديم تنازلات لإحياء محادثات نزع السلاح النووي.

وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون للصحفيين في نيويورك إن لدى كوريا الشمالية مخاوف "مشروعة" بشأن "الوضع الإنساني الحاد" في البلاد.

وأضاف: "إذا كنتم تريدون منهم أن يفعلوا شيئا، فعليكم استيعاب مخاوفهم"، ودعاإلى "التفاعل من الجانبين".

وقال: "لا يمكنكم ببساطة توقع قيام أحد الطرفين ببذل المزيد من الجهد وبقاء الطرف الآخر في وضع خمول. نحن بحاجة إلى أن يسير كلا الطرفين باتجاه بعضهما البعض من أجل بناء الثقة المتبادلة".

وأعرب تشانج عن أمله في أن يساعد مشروع قرار الصين وروسيا في "كسر الجمود ومواصلة العملية السياسية".

وتصر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على عدم إلغاء عقوبات الأمم المتحدة حتى تتخلى بيونج يانج عن برامجها النووية والصاروخية.

الصين روسيا كوريا الشمالية الأمم المتحدة

الخبر التالى:

صحيفة: كوريا الجنوبية بصدد إرسال قوات إلى مضيق هرمز في فبراير القادم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)