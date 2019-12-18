الصين وروسيا تحثان الأمم المتحدة على رفع العقوبات الرئيسية عن كوريا الشمالية

نيويورك - (د ب أ):

حثت الصين وروسيا مجلس الأمن الدولي على رفع العقوبات المفروضة على صادرات كوريا الشمالية من أجل إحياء المحادثات النووية المتوقفة بين بيونج يانج وواشنطن، حسبما أفاد المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء.

وقدمت بكين وموسكو ، حليفتا بيونج يانج ، المقترحات في مشروع قرار تم توزيعه على المجلس يوم الاثنين ، قبل أيام من انقضاء مهلة بحلول نهاية العام حددتها كوريا الشمالية للولايات المتحدة لتقديم تنازلات لإحياء محادثات نزع السلاح النووي.

وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون للصحفيين في نيويورك إن لدى كوريا الشمالية مخاوف "مشروعة" بشأن "الوضع الإنساني الحاد" في البلاد.

وأضاف: "إذا كنتم تريدون منهم أن يفعلوا شيئا، فعليكم استيعاب مخاوفهم"، ودعاإلى "التفاعل من الجانبين".

وقال: "لا يمكنكم ببساطة توقع قيام أحد الطرفين ببذل المزيد من الجهد وبقاء الطرف الآخر في وضع خمول. نحن بحاجة إلى أن يسير كلا الطرفين باتجاه بعضهما البعض من أجل بناء الثقة المتبادلة".

وأعرب تشانج عن أمله في أن يساعد مشروع قرار الصين وروسيا في "كسر الجمود ومواصلة العملية السياسية".

وتصر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على عدم إلغاء عقوبات الأمم المتحدة حتى تتخلى بيونج يانج عن برامجها النووية والصاروخية.