رغم تصويت الكونغرس.. إدارة ترامب لا تعترف بـ"إبادة" الأرمن

"دويتشه فيله"

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها لا تعتبر عمليات القتل الجماعية للأرمن في عام 1915 "عملية إبادة"، وذلك في مسعى لاسترضاء تركيا التي أغضبها اعتراف الكونغرس الأمريكي بمجلسيه بذلك.

أعلنت مورجن أورجاتوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مقتضب أن "موقف الإدارة لم يتغير" بعد تصويت الكونجرس بمجلسيه الاعتراف بعمليات القتل الجماعية للأرمن في عام 1915 "عملية إبادة". وقالت "إن وجهات نظرنا تنعكس في بيان الرئيس النهائي حول هذه القضية في أبريل الماضي".

وفي بيان بمناسبة ذكرى القتل الجماعي للأرمن، قال ترامب إن الولايات المتحدة كرمت ضحايا "واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين" لكنه لم يستخدم كلمة الإبادة. وبدلا من ذلك شجع الأرمن والأتراك على "إقرار التاريخ المؤلم".

وتعترف ثلاثون دولة بالإبادة الارمنية. وتفيد تقديرات أن بين 1.2 و 1.5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الاولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية. لكن تركيا ترفض استخدام كلمة "إبادة" وتتحدث عن مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الاتراك والارمن.

وبعد تصويت مجلس النواب بغالبية ساحقة في نهاية أكتوبر على القرار، تبنى مجلس الشيوخ الخميس بالإجماع نصاً "من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسميا"، في إشارة للمذابح التي تتهم السلطنة العثمانية بارتكابها في العام 1915. ويرى البعض أن اعتراف الكونغرس بمذابح الأرمن هو بمثابة ورقة ضغط "فعالة" ضد تركيا.

وغداة تصويت الكونغرس استدعت تركيا السفير الأمريكي دافيد ساترفيلد لإبلاغه رد فعل انقرة. وخلال لقاء في واشنطن الشهر الفائت، قال ترامب إنه معجب بالرئيس رجب طيب أردوغان رغم معارضة الكثيرين في الكونغرس للترحيب الحافل الذي حظى به الرئيس التركي.