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الرئيس الأمريكي يصف إجراءات عزله بأنها "عار"

11:38 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
الرئيس الأمريكي يصف إجراءات عزله بأنها "عار"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم/ الثلاثاء/، إجراءات عزله بأنها عار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكي بنظيره الجواتيمالي جيمي موراليس، بالعاصمة الأمريكية /واشنطن/، وفقا لما أوردته قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي إنه لا يتحمل أي مسؤولية بشأن إجراءات العزل، مشيدًا بما قام به من مجهودات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن المحادثة الهاتفية مع نظيره الأوكراني لم تشتمل على خطأ، مشيراً إلى أن الرؤساء الأمريكيين القادمين سيكون عليهم التعايش مع مثل هذا الأمر.

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دونالد ترامب الولايات المتحدة عزل ترامب جيمي موراليس

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