مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ ميزانية دفاعية بقيمة 738 مليار دولار

واشنطن - (أ ش أ)

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم /الثلاثاء/، بأغلبية ساحقة، مشروع قانون سياسة وميزانية الدفاع السنوية البالغة 738 مليار دولار، ليمرّر للرئيس دونالد ترامب واحدة من أكثر الموازنات الدفاعية تكلفة في تاريخ البلاد.

وصوّت أعضاء المجلس - وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية - بأغلبية 86 سيناتورا مقابل 8 لصالح المشروع، الذي يزيد الإنفاق العسكري بنسبة 3 بالمئة عن العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت - الذي جاء بعد تصويت مماثل من مجلس النواب - يأتي في ظل سعي المشرّعين إلى الانتهاء من مجموعة من القوانين المتفق عليها من الحزبين، في الوقت الذي يتقرب مجلس النواب من التصويت على لائحتي اتهام بحق ترامب ضمن إجراءات عزله.

كما تأتي موافقة الكونجرس على المشروع إنهاء لشهور من النزاعات بين الجمهوريين والديمقراطيين على كيفية إدارة السياسة الدفاعية. ومن المتوقّع أن يوقّع ترامب على المشروع في وقت لاحق من الأسبوع.

ويتضمن مشروع القانون عقوبات معنيّة بمنع إنشاء خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي "نورد ستريم 2"، الذي تسعى موسكو لتصدير الغاز من خلاله إلى أوروبا، والذي ترى واشنطن أنه سيزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي وستتفادى من خلاله موسكو اعتماد أوروبا على خطوط الأنابيب الأوكرانية.

كما يتضمن بندا يمنع تركيا من الحصول على مقاتلات "إف-35" الأمريكية المتطورة، ردا على شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية "إس-400".

فيما يسعى القانون الجديد لانتهاج سياسة أكثر تشددا في مواجهة الصين، حيث سيمنع وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس من إلغاء إدراج عملاق تكنولوجيا الاتصالات الصيني "هواوي" على ما يعرف بـ"قائمة الكيانات"، والتي تحظر الشركات الأمريكية من بيع إمدادات للشركات الأجنبية المدرجة عليها والمصنفة كتهديد محتمل للأمن القومي، حتى تشهد وزارة التجارة للكونجرس بأن الشركة لم تعد تهديدا أمنيا.