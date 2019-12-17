"النواب الأمريكي" يصوت الأربعاء على مادتين بشأن اتهام ترامب بالتقصير

واشنطن - (د ب أ)

قال ستيني هوير ، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ، إن المجلس سيصوت غدا الأربعاء على مادتين من مواد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير ، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وكان المشرعون الأمريكيون قد اجتمعوا اليوم الثلاثاء لتحديد قواعد النقاش والتصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب، المقرر هذا الأسبوع داخل مجلس النواب.

وتحدد لجنة القواعد بالمجلس الإطار القانون للتصويت، بما في ذلك طول مدة المرافعات. وبناء على النتيجة، يمكن إجراء تصويت كامل من كل أعضاء المجلس يومي الأربعاء أو الخميس.