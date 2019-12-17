أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

"النواب الأمريكي" يصوت الأربعاء على مادتين بشأن اتهام ترامب بالتقصير

09:10 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
"النواب الأمريكي" يصوت الأربعاء على مادتين بشأن اتهام ترامب بالتقصير

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

قال ستيني هوير ، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ، إن المجلس سيصوت غدا الأربعاء على مادتين من مواد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير ، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وكان المشرعون الأمريكيون قد اجتمعوا اليوم الثلاثاء لتحديد قواعد النقاش والتصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب، المقرر هذا الأسبوع داخل مجلس النواب.

وتحدد لجنة القواعد بالمجلس الإطار القانون للتصويت، بما في ذلك طول مدة المرافعات. وبناء على النتيجة، يمكن إجراء تصويت كامل من كل أعضاء المجلس يومي الأربعاء أو الخميس.

مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة دونالد ترامب عزل ترامب

الخبر التالى:

بوليفيا: موراليس يطالب بإجراء انتخابات "حرة" ويؤكد عدم ترشحه
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان