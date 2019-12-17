تحالف برلماني عراقي يرشح قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة

أعلن تحالف البناء في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، إرسال كتاب رسمي بترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

ونقلت السومرية، عن مصدر برلماني قوله، إن التحالف أرسل إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، كتابًا رسيمًا بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة المحددة وفقًا للدستور العراقي، لتكليف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا للحكومة العراقية، بعد غد الخميس.

وكان قد تقدم عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة العراقية السابق، باستقالته إثر الاحتجاجات التي يشهدها العراق في 30 نوفمبر الماضي، مع بقاءه في منصبه لتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة في كافة المناطق، للمطالبة بإسقاط الحكومة الثلاثة، وإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة لتدراك الأزمة الاقتصادية التي طالت البلد النفطي، وحل أزمة البطالة.