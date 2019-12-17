مساعد وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مصر ويزور سيناء

القاهرة - (أ ش أ)

يبدأ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء زيارة تستغرق أربعة أيام إلى مصر .

وذكرت السفارة الامريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء ، أن مساعد الوزير الأمريكي سوف يجتمع خلال الزيارة التى تستمر حتى يوم الجمعة القادم مع عدد من كبار المسئولين المصريين لمناقشة العلاقات الثنائية القوية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

كما سيعقد المسئول الأمريكي لقاءات مع مسئولين بجامعة الدول العربية ويزور القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين في سيناء.