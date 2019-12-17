أمريكا تدخل على خط أزمة تصريحات أوزيل حول الإيغور: لا يمكن حجب الحقيقة

القاهرة – مصراوي:

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على الخط في أزمة لاعب كرة القدم الألماني مسعود أوزيل والصين، بعد تصريحاته حول الانتهاكات التي يتعرض لها أقلية الإيغور في الصين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الصين قررت التوقف عن بث مباريات نادي أرسنال الإنجليزي الذي يلعب له أوزيل لنهاية الموسم "لكن الحقيقة سوف تستظل واضحة".

وتابع بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "الحزب الحاكم في الصين لا يمكنه حجب حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها ضد الإيغور والأقليات الدينية الأخرى، ومنعها من الظهور أمام العالم".

وكان لاعب أرسنال الإنجليزي انتقد تعامل الحكومة الصينية مع أقلية الإيغور المسلمة، وكتب صاحب الأصول التركية تغريدة قال فيها "تركستان الشرقية الجرح النازف للأمة الإسلامية".

ومن جانبه نأى نادي أرسنال عن حديث أوزيل، وأصدرت الإدارة بيانا أكدت فيه أن تصريحات أوزيل لا تعبر عن النادي ومجرد رأي شخصي.

وجاء في البيان: "المحتوى المنشور هو رأي أوزيل الشخصي، ونحن كفريق لكرة القدم ملتزمون بمبدأ عدم إشراك أنفسنا في السياسة".