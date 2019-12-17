استقالة سفير الفاتيكان لدى فرنسا بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي

مدينة الفاتيكان- (د ب أ):

قبِل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول استقالة سفير الفاتيكان لدى فرنسا، والذي يواجه اتهامات بالتحرش الجنسي برجال آخرين.

وأعلن بيان للفاتيكان القرار، دون تقديم أي سبب.

كان المطران الإيطالي لويجي فينتورا (75 عاما)، هو السفير البابوي إلى فرنسا منذ عام 2009، لكن في يوليو، تنازل الفاتيكان عن حصانته الدبلوماسية للسماح للنيابة الفرنسية بالتحقيق معه.

وفي يناير الماضي، تم اتهام فينتورا بالتحرش بشاب خلال حفل أقيم في مجلس مدينة باريس. ووجه رجال آخرون بعد ذلك اتهامات مماثلة ضده.