آلاف يحتجون ضد الرئيس الجزائري الجديد: "تبون رئيس التزوير"

الجزائر- (د ب أ ):

تظاهر آلاف الطلاب وغيرهم من المحتجين بمختلف الشّوارع الرّئيسية، الثلاثاء، بالعاصمة الجزائر ضد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون.

واتهم المتظاهرون تبون بالتزوير للوصول إلى كرسي الحكم في الجزائر خلال الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي، ورددوا هتافات "تبون رئيس التزوير".

وأبدى المتظاهرون رفضهم لما حدث من عنف في مدينة وهران (500 كيلومتر غرب العاصمة) الأسبوع الماضي ، مطالبين بإطلاق سراح سجناء الرأي.

ورفع المتظاهرون شّعارات عبّروا فيها عن رفضهم للحوار مع السّلطة الحاكمة بالبلاد وذلك ردّا على كلمة الرّئيس الجديد التي وجّهها يوم فوزه للشّعب الجزائري حين قال إنه "يمد يده لمحاورة الحراك".

وردّد المتظاهرون شّعارات مشكّكة في شفافية الرّئاسيات" ، وقالوا "لن يكون هنالك حوار مع رئيس غير منتخب".

وتعتبر هذه المسيرة أوّل احتجاج طلابي ضد الرّئيس الجديد للبلاد، عبد المجيد تبّون والذي أعلن المجلس الدستوري أمس الاثنين عن تفوّقه بنسبة 58.13 بالمئة وتصدّره لقائمة المترشّحين لانتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر الجاري .