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جونسون يعقد أول اجتماع لحكومته منذ الانتخابات

03:38 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
جونسون يعقد أول اجتماع لحكومته منذ الانتخابات

بوريس جونسون

لندن- (د ب أ):

يعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، أول اجتماع للحكومة منذ إجراء الانتخابات العامة الأسبوع الماضي.

ويضم الوزراء الذين وصلوا بالفعل إلى مقر الحكومة في "داونينج ستريت"، سايمون هارت، الذي تم تعيينه أمس الاثنين وزيرا للخارجية في ويلز، في تعديل وزاري محدود.

وأعلنت الحكومة قبل وقت قصير من الاجتماع خططا لتقديم تشريع لمنع نواب البرلمان من تمديد الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، إلى ما بعد نهاية عام 2020.

ومن الممكن أن يتم الاتفاق على تمديد "بريكست" لمدة تصل إلى عامين، بحلول شهر تموز/يوليو، ولكن جونسون رفض هذا الخيار مرارا.

وسيتم إضافة التشريع إلى "مشروع قانون اتفاق الانسحاب"، الذي من المقرر أن يناقشه البرلمان هذا الأسبوع.

وتعتزم الحكومة إنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في 31 من كانون ثان/يناير، تليها فترة انتقالية تستمر حتى نهاية عام 2020، حيث تتفاوض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن العلاقة بينهما في المستقبل. وكان مراقبون قالوا إن الجدول الزمني ضيق.

ويتوقع أن يكون تمرير الاتفاق مجرد إجراء شكلي بعد فوز المحافظين بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي.

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