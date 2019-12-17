الأسد يبحث مع مسؤول روسي تعزيز العلاقات بين البلدين

دمشق- (د ب أ ):

بحث الرئيس السوري بشار الاسد اليوم الثلاثاء سبل تعزيز العلاقات مع روسيا في كافة المجالات خلال استقباله نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف .

ونقلت صفات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي إن " اللقاء تناول العلاقات السورية الروسية وتعاون البلدين في المجال الاقتصادي وسير تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين حيث تم التطرق إلى المعوقات وسبل تجاوزها والإجراءات والتسهيلات الممكن اتخاذها بغية تسريع تنفيذها".

وأعرب الرئيس الأسد وبوريسوف عن ارتياحهما لتطور التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والذي يسير بخطى ثابتة للوصول إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تربط سورية وروسيا على الصعيدين العسكري والسياسي.

كما تطرق اللقاء إلى" آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والبنى التحتية وإقامة مشاريع استثمارية وصناعية جديدة بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين".

كما تم استعراض استعدادات الجانبين لاجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة المقرر انعقادها أواخر العام الحالي.

ووصل المسؤول الروسي إلى العاصمة دمشق مساء أمس في زيارة تستغرق يومين .

وكان مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي قال في بيان له اليوم نقلته مصادر اعلامية سورية إن " الزيارة تأتي قبيل جلسة للجنة الحكومية الثنائية"، ولبحث مسائل التعاون التجاري الاقتصادي" بين البلدين.

وأوضح البيان أن أجندة المحادثات تشمل "عمل ميناء طرطوس المستأجر من قبل روسيا، وخيارات الامتيازات الجمركية لتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا، بينها الحمضيات والزيتون وزيت الزيتون"، إضافة إلى صادرات القمح الروسي إلى سورية بما في ذلك عبر قناة المساعدات الإنسانية.