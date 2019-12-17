القبض على 171 شخصا في تركيا لصلتهم بمحاولة الانقلاب في 2016

اسطنبول- (د ب ا):

ألقت الشرطة التركية في مدينة أنقرة القبض على 171 شخصا، على خلفية صلتهم بمحاولة الانقلاب في عام 2016، بحسب ما ذكرته وكالة الاناضول التركية.

وتسعى السلطات للقبض على 260 شخصا، سبعة منهم في الخارج، عقب أن أصدر ممثل الادعاء بالعاصمة مذكرات اعتقال بحقهم.

وكان المشتبه بهم قد استخدموا تطبيق "باي لوك " المشفر بالهواتف المحمولة للتواصل مع أعضاء آخرين في ما تصفه تركيا" بمنظمة إرهابية" وراء الانقلاب الفاشل.

وكانت أنقرة قد اتهمت فصيل في الجيش يتبع رجل الدين المقيم في أمريكا فتح الله جولن بأنه وراء محاولة الانقلاب التي تمت في 15 يوليو 2016.

وتصف تركيا أيضا حركة جولن" بالمنظمة الارهابية".

وقامت السلطات التركية بعد فشل محاولة الانقلاب بفصل عشرات الآلاف من الشرطة والجيش والقضاء، كما تم إلقاء القبض على المئات من الأكاديميين والصحفيين.