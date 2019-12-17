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سيدني: السجن لسنوات طويلة لشقيقين بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

01:01 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
سيدني: السجن لسنوات طويلة لشقيقين بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

حبس

سيدني- (د ب أ):

قضت محكمة أسترالية بسجن شقيقين بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي لمدة 40 عاما و36 عاما.

وبحسب المحكمة، فإن الشقيقين، المولودين في لبنان والمقيمين في أستراليا، حاولا عام 2017 تهريب قنبلة إلى داخل طائرة.

وكانت المحكمة أدانت الشقيقين في مايو وسبتمبر الماضيين، وحددت اليوم الثلاثاء مدة العقوبة على كليهما.

وبحسب المحكمة، تم تخبئة المواد المتفجرة في مفرمة لحوم داخل حقيبة شقيق ثالث، والذي كان يعتزم السفر على طيران الاتحاد من سيدني إلى أبو ظبي، ولم يكن مطلع على الأرجح على هذه الخطط. وفي النهاية باءت الخطة بالفشل، لأن المفرمة كانت ثقيلة للغاية، وتم إخراجها من الحقيبة في المطار.

وجاء في منطوق الحكم أن عدم إصابة أو مقتل أحد جراء ذلك لا يقلل من فداحة المؤامرة.

وحسب الحكم، سيتعين على الشقيق الأكبر، 52 عامًا، قضاء 30 عاما على الأقل في السجن، بينما سيتعين على الشقيق الأصغر، 34 عامًا، قضاء 27 عاما على الأقل.

وبحسب المحكمة، تورط في هذه الخطط أيضا شقيق رابع يُشتبه في أنه يقاتل في صفوف تنظيم داعش في سوريا. ودبر هذا الشقيق المواد المتفجرة وأرشد شقيقيه في سيدني لصناعة القنبلة.

محكمة أسترالية سيدني جوم إرهابي لبنان

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