"7 وزراء جدد بينهم 3 نساء"..حكومة الكويت الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الجزائر: الآلاف يتظاهرون ضد انتخابات قد تصدم البلاد بـ"حائط مسدود"

كتبت- رنا أسامة:

أدّى أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية، الثلاثاء، أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، وذلك فور صدور مرسوم أميري بتعيين 7 وزراء جدد، بينهم 3 سيدات و8 وزراء سابقين، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ووفق المرسوم الأميري الذي نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، عُيّن الشيخ أحمد المنصور نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع، وأنس الصالح نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية ولشؤون مجلس الوزراء، وخالد الروضان وزيرًا للتجارة والصناعة، ومحمد الجبري وزيرًا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وباسل الصباح وزيرًا للصحة.

كما عُيّن فهد العفاسي وزيرًا للعدل والأوقاف، وخالد الفاضل وزيرًا للنفط والكهرباء، وأحمد الناصر وزيرًا للخارجية، وسعود الحربي وزيرًا للتربية والتعليم العالي، ومبارك الحريص وزيرًا للخدمات وشؤون مجلس الأمة، ووليد الجاسم وزيرًا للبلدية، ومريم العقيل وزيرة للمالية الشؤون الاقتصادية بالوكالة، ورنا الفارس وزيرة للأشغال والإسكان، غدير أسيري وزيرة للشؤون الاجتماعية.

وفور تأدية الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وجّه أمير الكويت كلمة من قصر بيان بقصر إلى الحكومة الجديدة، جاء فيها: "يسرني أن أُرحب بكم وأن أهنئكم باختياركم للوزارة، مقدرا الجهود التي بذلها سمو رئيس مجلس الوزراء لتشكيلها وقبولكم المشاركة فيها وتقاسم مسؤولياتها، راجيا لكم كل التوفيق والسداد".

وأكد على مسؤولیات أعضاء الحكومة الكبیرة تجاه الوطن والمواطنین لاسیما في هذه المرحلة المهمة، وقال "لقد حملتم أمانة عظيمة وكلي ثقة تامة بأنكم أهل لها"، مطالبا الحكومة بمضاعفة الجهد والعطاء لتسریع عملیة التنمیة والبناء في البلاد وتسخیر كافة الجهود والإمكانيات للنهوض بالوطن وبمرافقه العامة.

كما دعا أمير الكويت أعضاء الحكومة إلى تحقیق الطموحات التي ینشدها الوطن والمواطنون وتجسید احترام الدستور والقانون والانظمة وحمایة المال العام ، مؤكدا أن ذلك لن یتأتى إلا بالعمل الدءوب وبروح الفریق الواحد المتآزر وبالتعاون المثمر والبناء بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة.

وشدّد على أن هذا الأمر "لن يتأتى ذلك إلا بالعمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد المتآزر وبالتعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أن عليكم العمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية وتبسيط الاجراءات الإدارية في اطار تطبيق القوانين والأنظمة"، وفق ما أوردت "الأنباء".

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، عن اعتزازه وتقدير وباقي أعضاء الحكومة الحكومة "للثقة الغالية لتحميلهم مسؤولية العمل الوزاري تحت قيادة أمير الكويت الحكيمة".

وتعهد في كلمة أعقبت كلمة أمير الكويت "بالتضامن والتعاون وتنفيذ هذه التوجيهات السامية لخدمة الوطن والمواطنين والعمل بروح الفريق الواحد في العمل الوزاري.."، مُشيرًا إلى أن هذه المرحلة تحمل الكثیر من التحدیات وكثیر من العمل لخدمة الوطن والمواطنین وتتطلب جهدا مضاعفا.

وأكد حرص أعضاء الحكومة الجديدة ورغبتهم في العمل الجاد ومواصلة استمرار الأمن والأمان للكویت والتعاون مع مجلس الأمة ضمن الدستور والقانون.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عنن وزير الصحة الكويتية الجديد باسل الصباح، قوله: "نتمنى أن نكون على قدر الثقة السامية لأداء مهامنا في خدمة الوطن والمواطنين.. والله يعيننا على حمل هذه الأمانة الغالية".

يأتي ذلك بعد شهر من استقالة حكومة جابر المبارك السابقة، واعتذاره لاحقًا عن تشكيل حكومة جديدة في سابقة اعتُبرت الأولى من نوعها في تاريخ الكويت.