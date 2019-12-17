واشنطن ترغب في إجراء محادثات مع أنقرة بشأن قاعدة انجرليك

واشنطن - (د ب أ):

صرح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأنه بحاجة للحديث مع المسؤولين بوزارة الدفاع التركية بشأن تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق قاعدتين عسكريتين تستخدمها القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا.

ونقلت وزارة الدفع الأمريكية اليوم الثلاثاء عن الوزير القول للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الشأن، :"لم يُطرح الأمر عليّ من قبل، وبالتالي أحتاج للحديث مع نظرائي في وزارة الدفاع (التركيا) بشأن ما الذي يعنون بالضبط- وما مدى جديتهم".

وعما إذا كان هذا مجرد تهديد أكثر منه أمرا جديا، أجاب :"لا أعرف".

تجدر الإشارة إلى أن إحدى القاعدتين تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان أردوغان هدد بإغلاق قاعدة إنجرليك، التي تتواجد بها قوات أمريكية، ومحطة رادار كوراجيك، التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي إذا ما قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على بلاده على خلفية شراء أنقرة أنظمة "إس - 400" الروسية للدفاع الجوي.

وحول تهديد أردوغان بإغلاق قاعدة لحلف الناتو، قال إسبر :"هذا شيء يجب على الحلف مناقشته، إذا كان الأتراك جادون بشأنه. أعني أن تركيا دولة ذات سيادة ... ولديها ذلك الحق الأصيل في استضافة أو عدم استضافة قواعد لحلف الناتو أو قوات أجنبية".