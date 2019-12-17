اعتقال 10 على خلفية اشتباكات بين محتجين والشرطة الهندية

نيودلهي- (أ ش أ):

أفادت تقارير إعلامية في الهند اليوم الثلاثاء باعتقال 10 أشخاص على خلفية المصادمات العنيفة التي وقعت قبل يومين بين المتظاهرين المناهضين لتعديلات قانون الجنسية وقوات الشرطة.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية أنه لم يتم اعتقال أي من الطلاب المشاركين في هذه التظاهرات المستمرة منذ خمسة أيام للاحتجاج على التعديلات الجديدة على قانون الهجرة والتي ستمنح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان شرط ألا يكونوا مسلمين.

وأضافت القناة الهندية أن الشرطة ستحقق في المزاعم التي أفادت باستخدام قواتها للعنف المفرط في محاولتها السيطرة على الاحتجاجات.

وقد تسببت الاحتجاجات في إلغاء رحلات العديد من القطارات وقطع خدمات الإنترنت في ست مقاطعات بولاية "البنغال الغربية" التي تشهد التظاهرات الأعنف ضد التعديلات الجديدة على قانون الهجرة.

كما وقعت عمليات تخريب ونهب، في الوقت الذي تقدر فيه حصيلة ضحايا الاشتباكات حتى الآن ب6 قتلى وأكثر من 60 مصابًا.

يذكر أن القانون الذي أقره البرلمان يوم الأربعاء الماضي أثار غضب السكان الذين يخشون من تدفق المهاجرين وتغير الهوية الثقافية للمنطقة إلى جانب إثارة غضب المسلمين من الهنود.