مناورات بحرية "روسية - سورية" مشتركة في البحر المتوسط

موسكو - (أ ش أ):

بدأت القوات البحرية الروسية وسلاح البحرية السورية، اليوم الثلاثاء، تدريبات مشتركة في البحر المتوسط انطلاقًا من قاعدة "طرطوس" البحرية الروسية في الساحل السوري.

وذكر مركز القاعدة البحرية الروسية بطرطوس، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن "اختيار ميناء طرطوس ميدانًا للتدريبات لم يتم بالصدفة، وتقدم السفن الحربية الروسية قبالة سواحل سوريا مساهمة كبيرة في مكافحة الإرهاب الدولي".

وأوضح البيان: "أن قاعدة طرطوس الروسية هي الوسيلة الرئيسية لتزويد قواتنا في سوريا، ما يخلق ضرورة التحسين المستمر لتدريب أطقم السفن ووحدات القوات الساحلية، لهذا السبب بالذات أصبح الجزء الشرقي من البحر المتوسط منطقة تدريب مشتركة".

ولفت مركز القاعدة "طرطوس"، إلى أنه ستشارك في المناورات، السفن الروسية والطائرات من قاعدة "حميميم" الجوية وقوارب الصواريخ وكاسحات الألغام التابعة لقوات البحرية السورية.

من جهته، قال قائد التدريبات اللواء بحري ألكسندر يولداشيف، إن المناورات تقام على خلفية عملياتية واحدة، يتم خلالها حل العديد من الحالات التكتيكية، وأضاف "تقوم المجموعات التكتيكية للسفن التابعة للبحرية الروسية والبحرية السورية في البحر بإطلاق نيران المدفعية، وإجراء مناورات مشتركة، وعلى الشاطئ تعمل وحدات الحراسة والدفاع على معالجة قضايا مكافحة الطيارات بدون طيار، ومكافحة التشكيلات المسلحة غير الشرعية".

وأشار يولداشيف إلى أن التدريبات تهدف إلى زيادة التفاعل بين القوات المسلحة الروسية والسورية من أجل مكافحة "الجماعات المسلحة غير الشرعية" والإرهاب الدولي بنجاح وتعزيز التعاون بين البلدين.