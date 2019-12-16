استهداف سيارة قائد الدفاع الوطني في دمشق بعبوة ناسفة

دمشق - ( د ب أ )

انفجرت سيارة في منطقة الميدان جنوب العاصمة السورية دمشق، مساء اليوم الاثنين.

وقالت مصدر من الجيش السوري الحكومي أن عبوة ناسفة وضعت في سيارة لقائد في الدفاع الوطني الرديف للجيش السوري في منطقة نهر عيشة جنوب العاصمة دمشق.

وأكد المصدر،الذي لم يكشف عن اسمه أن الشخص الذي تم استهداف سيارته تم نقله الى مشفى قريب وادخل الى غرفة العناية المركزة.

من جهة أخرى، مصدر في وزارة الداخلية السورية أكد أن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون انفجرت بسيارة مدنية في منطقة نهر عيشة ما تسبب بإصابة السائق.

وشهدت دمشق خلال العام الحالي انفجار عدة سيارات حكومية من خلال وضع عبوات ناسفة يتم تفجيرها عن بعد.