عقيلة صالح: مقتل ضباط أتراك في ليبيا

أكد عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، مقتل ضباط أتراك في ليبيا، مضيفًا أن قطر تدفع ثمن المعدات العسكرية التركية التي تصل إلى بلاده.

وقال صالح في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" مساء الاثنين، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ضعيفة، مشيرًا إلى أنه "استنجد بالأتراك بعد أن ضاق الخناق عليه".

وأعرب صالح عن رأيه أن الاتفاقات بين تركيا وحكومة السراج "قائمة على الابتزاز"، واصفا مذكرة التفاهم البحرية بين الطرفين بـ "عقد الإذعان".

واتهم رئيس مجلس النواب الليبي السلطات التركية بنقل عسكريين وأسلحة إلى بلاده، وأوضح أن "هناك مدرعات وطائرات تركية في ليبيا تم تدميرها"، كما ذكر أن ثمة "ضباطا أتراكا قتلوا" هناك.

كما جدد صالح اتهامه لقطر بالتدخل في شؤون ليبيا، قائلا إن الحكومة القطرية "تدفع أثمان معدات عسكرية تركية تصل إلى ليبيا".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الاثنين، غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، وطالبه بسحب الثقة من رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وطالب صالح، البعثة الأممية بإجراءات لإبعاد السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

بدوره، اعتبر رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة أن مؤتمر برلين سيسعى لرعاية اتفاق يحظى بتأييد الليبيين، مشيرا إلى أن مقترح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بتشكيل حكومة وطنية يمهد لاتفاق بين الليبيين.

ومساء اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إسقاط قوات الجيش طائرة مسيرة تركية تستخدمها قوات مواليه لها في طرابلس.