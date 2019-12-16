السودان وتشاد يؤكدان ضرورة تعزيز دور القوة المشتركة لتأمين الحدود

السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، والرئيس التشادي إدريس ديبي، ضرورة تعزيز دور القوة المشتركة بين البلدين لتأمين الحدود وتنظيم حركة الأفراد، وشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة فيما يتعلق بقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التشادي، اليوم الاثنين، في العاصمة التشادية انجمينا، رئيس مجلس الوزراء السوداني والوفد المرافق له، حيث أجرى الجانبان مباحثات ثنائية مشتركة تناولت تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة لاسيما التعاون الاقتصادي والأمني.

ونقل بيان لمجلس الوزراء السوداني، عن حمدوك، تأكيده أهمية الدور الذي تقوم به تشاد وسعيها الدؤوب لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالسودان خاصة، والمحيط الإقليمي بصورة عامة.

من جانبه، قال وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس - في تصريح صحفي - إن الجانبين أصدرا بيانا مشتركا تناول نتائج ومخرجات المباحثات التي تمت اليوم بين البلدين، موضحا أن الجانبين أكدا تعزيز التعاون المشترك القائم بين البلدين، بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي والتجاري، قال السفير عمر مانيس إن الطرفين أكدا ضرورة تنشيط التبادل التجاري بينهما، خاصة تلك التي تتم عبر ميناء بورتسودان (شمال شرق السودان)، آخذين في الاعتبار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأضاف أن الجانبين شددا على أهمية تنفيذ مشروعات البنى التحتية والسكة الحديد التي تربط بين البلدين، وذلك لأهميتها في تعزيز التبادل التجاري.

وأوضح أن الطرفين أكدا ضرورة تحقيق سلام حقيقي ومستدام في السودان، ووجها نداء للحركات المسلحة لإعطاء أولوية للحوار والمصالحة الوطنية، واتفقا على توحيد جهودهما لتسهيل الحوار بين حكومة السودان والحركات المسلحة، في وقت أكدت تشاد دعمها الكامل للمفاوضات التي تجري بجنوب السودان.

ووجه الجانبان بضرورة تكثيف ورفع مستوى الاجتماعات بين البلدين، على أن تقوم الوزارات الفنية في البلدين بمتابعة تنفيذ مخرجات هذه المباحثات المهمة.