المسماري: الجيش الليبي يحقق تقدمًا ملحوظًا ضد ميليشيات الوفاق

القاهرة - (مصراوي)

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها على عدة محاور في العاصمة طرابلس لتطهيرها من الإرهاب والجريمة.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي بثته "سكاي نيوز" مساء اليوم الاثنين، إن الجيش الليبي يواصل عملياته العسكرية على مدار الساعة.

وأعلن التحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إسقاط طائرة تركية مسيرة تستخدمها ميليشيات في طرابلس، حاولت استهداف قوات الجيش الليبي.

وذكر المسماري، أن الجيش رصد شحن أسلحة من تركيا لمصراته، خلال الأيام الماضية.

وأكد أن هناك تقدم يحرزه الجيش الليبي في جميع المحاور حول طرابلس، وسط غارات جوية على مواقع ميليشيات الوفاق في مصراتة، مضيفًا أن الميليشيات تقوم بتخزين الأسلحة في مواقع بمصراتة.