إلغاء 20% من رحلات الطيران بمطار أورلي بباريس بسبب الاحتجاجات

باريس - (د ب أ)

أكدت سلطات الطيران المدني الفرنسية، لشركات الطيران، إلغاء نحو 20% من رحلاتها المتجهة من وإلى مطار باريس أورلي الدولي غدًا الثلاثاء، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها باريس.

وحذرت السلطات الفرنسية، من حدوث اضطرابات في الحركة الجوية وتأخيرات في رحلات الطيران وذلك على خلفية انضمام النقابات العمالية المعتدلة إلى صفوف النقابات المتشددة للمشاركة في احتجاجات حاشدة مزمعة ضد مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

وتشهد فرنسا منذ أكثر من أسبوع اضطرابات من جانب نقابات العمال احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد.