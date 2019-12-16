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السيادة السوداني يُشيد بالعلاقات المتطورة مع الإمارات

07:45 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
السيادة السوداني يُشيد بالعلاقات المتطورة مع الإمارات

إبراهيم جابر

السودان - (أ ش أ)

أشاد اللواء الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بمستوى علاقات التعاون "المتطورة" بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحث جابر، اليوم الاثنين، مع سفير الإمارات بالسودان، حمد محمد الجنيبي، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

وأكد جابر أن الحكومة، ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء، تعمل في تناغم تام لإنجاز أولويات الفترة الانتقالية المتمثلة في تحقيق السلام ومعالجة قضايا الاقتصاد.

من جانبه، قال السفير الاماراتي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنه أطلع على رؤية الحكومة الانتقالية لآفاق التعاون بين البلدين، والأمور التى يجب تنفيذها بين البلدين في هذه المرحلة، والتى من بينها تحقيق السلام في السودان، ومعالجة القضايا الاقتصادية.

وأكد وقوف الامارات مع السودان، ودعمها للمشاريع التي تدفع باقتصاده إلى الأمام حتى يتبوأ مركزه المتميز على المستوى الاقليمي والعالمي.

هذا المحتوى من

Asha
إبراهيم جابر الإمارات السودان
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