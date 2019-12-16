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العراق والأردن يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية

07:20 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
العراق والأردن يبحثان التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي

جينيف - (أ ش أ)

التقى وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والعراقي محمد علي الحكيم، على هامش المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، اليوم الاثنين، وبحثا تعزيز التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية.

وأكد الوزيران خلال لقائهما، على استراتيجية العلاقة بين الأردن والعراق، وحرصهما على الارتقاء في التعاون إلى المستويات التي تعكس تاريخية العلاقة وتخدم المصالح المشتركة.

وأكد الصفدي –وفقًا لوكالة أنباء الأردن (بترا)– وقوف الأردن إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة التحديات وتكريس الاستقرار وتحقيق طموحات شعبه، مشددًا على مركزية استقرار العراق لاستقرار المنطقة، وأهمية دعم العراق في عملية تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار والبناء لتجذير النصر الذي حققه على الإرهاب بتضحيات كبيرة، مشيرًا إلى أن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني يوجه بدعم بلاده هذه العملية بكل إمكاناته، وتعزيز التعاون مع العراق في جميع المجالات.

وأكد الحكيم أن العراق يرى أن تطوير العلاقات مع الأردن أولوية تنعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين، مشيدًا بالتقدم الكبير في التعاون والتنسيق في جميع المجالات.

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أيمن الصفدي العراق الأردن محمد علي الحكيم المنتدى العالمي للاجئين

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