فريق إنساني يدعو إلى إغاثة النازحين في شمال سوريا

دمشق- (د ب أ):

دعا فريق التعامل مع الوضع الانساني في سوريا، اليوم الاثنين، كافة المنظمات والهيئات الانسانية للاستجابة لإغاثة النازحين في مخيمات شمال البلاد .

وقال الفريق، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم، إن العاصفة المطرية التي جرت في شمال سوريا خلال الأيام الأربعة الماضية، خلّفت أضرارًا لـ حوالي ستة آلاف عائلة نازحة ومهجرة متواجدة في 41 مخيمًا من مخيمات المنطقة المنشرة في ريفي ادلب وحلب الشمالي.

ودعا البيان كافة المنظمات الانسانية لتقديم المساعدة العاجلة لقاطني تلك المخيمات، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه المدنيين في محافظة إدلب.

وناشد منسقو الاستجابة" كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري التدخل بشكل مباشر لإيقاف تلك الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها".

وكشف الفريق عن نزوح أكثر من 98 ألف شخص من المنطقة "منزوعة السلاح" شمالي سورية منذ مطلع أكتوبر الماضي، جراء التصعيد العسكري في مناطق ريف ادلب الجنوبي الشرقي.

وتتعرض مخيمات النازحين في الشمال السوري بشكل متكرر لسيول جراء الامطار الغزيرة الي تهطل في تلك المناطق، وقد غرقت مئات الخيم جراء تلك الامطار والسيول وأصبحت مئات العائلات بدون مكان إقامة بسبب تلك السيول التي جرفت كل ما تحويه خيام النازحين .

وفي ريف ادلب ايضاً قصفت الطائرات الحربية الروسية اليوم مناطق متفرقة من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية :" قتل طفلان وأصيب سبعة آخرون من أسرة واحدة في قصف جوي على بلدة الغدفة قرب بلدة بنش بريف إدلب الشرقي".

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه ، لـ (د. ب. أ) أن " الطائرات الحربية الروسية والمروحية السورية سنت أكثر من 30 غارة على بلدات وقرى الصرمان وأبو مكي والدير الشرقي والغدفة ومعرشورين ومحيط مطار ابو الظهور في ريفي ادلب الجنوبي والشرقي".