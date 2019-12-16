الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع "عصابات" المستوطنين على قوائم الإرهاب

رام الله- (د ب أ):

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، بوضع عناصر "مليشيات وعصابات" المستوطنين الإسرائيليين وقادتها على قوائم الإرهاب الدولية.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي، إن "هناك ارتفاعا ملحوظا في مستوى اعتداءات مليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، وتضاعف في حجم الأضرار التي أوقعتها تلك الاعتداءات بأرضهم وأملاكهم".

وأشارت إلى أن هجمات المستوطنين شملت تقطيع وحرق الأشجار والاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها بالقوة، وإعطاب إطارات المركبات والاعتداء على منازل سكنية وتخريب المنشآت والمعدات، وتدمير مشاريع محلية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسات يرتكبها عناصر مجموعات "تدفيع الثمن" و"شبيبة التلال"، منددة بـ "إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بأشكاله كافة".

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة "المسؤولية كاملة ومباشرة عن هذا التصعيد الخطير في اعتداءات منظمات المستوطنين وميليشياتهم الارهابية المسلحة".

واعتبرت أن السلطات الإسرائيلية "توفر الحماية للمستوطنين المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين، فنادراً ما يتم اعتقال المستوطنين وإن تم ذلك فسرعان ما يتم الافراج عنهم بحجج مختلفة، أو إجراء محاكمات شكلية لهم".