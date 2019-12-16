المبعوث الأممي لليمن يبحث في صنعاء تنفيذ اتفاق ستوكهولم

صنعاء- (د ب أ):

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث اليوم الإثنين إلى العاصمة صنعاء للقاء قيادات في جماعة أنصار الله الحوثية، في مسعى جديد للمسؤول الدولي، للدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي مر عليه عام كامل.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "جريفيث وصل إلى صنعاء قادما مع العاصمة الأردنية عمان".

وأضاف أن المبعوث الدولي وصل برفقه نائبه معين شريم، من دون أن يدلي بأي تصريحات.

ومن المقرر أن يعقد جريفيث مع مسؤولين في جماعة الحوثي لقاءات تتناول ضرورة الدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، خصوصا تعزيز وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة مع العمل على التقدم في ملف تبادل الأسرى.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد اتفقتا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في 13 ديسمبر الماضي على حل الوضع المتأزم في محافظة الحديدة، مع الاتفاق على تبادل نحو 16 ألف أسير ومعتقل.

ورغم مرور قرابة عام، إلا أن كلا الطرفين يتهم الآخر بوضع عراقيل أمام ذلك، ما حال دون تحقيق تقدم ملموس على الأرض حتى اليوم.