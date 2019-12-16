مقتل 5 عسكريين عراقيين وإصابة 5 آخرين شمال شرقي بغداد

ديالي- (د ب أ):

أفاد بيان عسكري عراقي اليوم الاثنين بمقتل خمسة عسكريين عراقيين وإصابة خمسة آخرين بينهم ضابط في حادثين منفصلين في مناطق تابعة لمحافظة ديالي، 57كم شمال شرقي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي اليوم ، إن عناصر بتنظيم داعش هاجمت امس نقطة تابعة لكتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالي، ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وجرح آخر.

ووفق البيان، وفي حادث منفصل أطلقت عناصر داعش الرصاص بشكل مباشر على قوة تابعة للفوج الثاني بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وجرح أربعة آخرين بينهم ضابط.